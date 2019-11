«Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au smic? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis, si on est au smic, il ne faut peut-être pas divorcer non plus, dans ces cas-là!» Les propos musclés de Julie Graziani sur LCI lui ont valu une volée de bois vert, depuis lundi dernier.

Invitée à débattre dans l'émission «24 Pujadas» sur LCI, la chroniqueuse réagissait au témoignage de mères célibataires face à Emmanuel Macron, lors d'un déplacement à Rouen. Etrillée sur les réseaux sociaux, Julie Graziani avait publié une série de tweets où elle enfonçait le clou.

Mal lui en a pris, puisqu'on apprend ce matin que «L'Incorrect», le journal très conservateur avec lequel Julie Graziani collaborait et qu'elle représentait sur les plateaux de télévision, s'est séparé d'elle avec effet immédiat.

«Triste passage»

«Après un délai de réflexion raisonnable, lui laissant à la fois le temps de revenir à la raison et de s’échapper hors la meute médiatique dans la dignité, la rédaction de 'L'Incorrect' a décidé qu’en aucun cas Julie Graziani ne pouvait plus la représenter, à la télévision ni ailleurs, sur les réseaux sociaux ou dans quelques médias», écrit Jacques de Guillebon, le directeur de la rédaction.

«Il apparaît que depuis ce triste passage, et malgré nos conseils et objurgations, Julie Graziani n’a pas pris conscience le moins du monde du caractère scandaleux de ses mots, et au contraire s’enferre dans un dédain plus que macronien pour 'ceux qui ne sont rien', en témoignent ses messages et vidéos sur Twitter par exemple», poursuit-il.

Je cesse ma collaboration avec @MagLincorrect. Effectif dès aujourd'hui. — Julie Graziani (@grazianijulie) 7 novembre 2019

Julie Graziani a confirmé l'information dans un tweet lapidaire: «Je cesse ma collaboration avec le magazine L'Incorrect. Effectif dès aujourd'hui.»



Laurent Siebenmann