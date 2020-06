La semaine dernière une statue de John Sutter a été vandalisée à Sacramento, la capitale de la Californie. L’œuvre représentant «l’une des plus grandes figures du passé de la ville», écrivait CBS, avait été éclaboussée de peinture rouge. Elle subissait alors le même sort de que de nombreuses statues des États-Unis représentant des personnages historiques accusés de racisme.

La statue vandalisée.

Cette semaine, un pas de plus a été franchi. Les propriétaires de l’oeuvre ont décidé de la retirer et la statue a été déboulonnée devant les applaudissement de quelques habitants.

Nueva Helvetia avant Sacramento

John Sutter est pourtant une figure centrale de Sacramento. Il est même considéré comme le fondateur de la ville. Suisse de naissance, originaire de Liestal, celui qui s’appellait alors Johann Suter est né en 1803. Il a immigré en Amérique dans les années 1830, puis il est devenu successivement Américain, Mexicain, puis de nouveau Américain, précise Wikipedia.

En 1939, il a fondé une colonie baptisée New Helvetia ou Nueva Helvetia – la Californie était alors mexicaine. Elle deviendra Fort Sutter puis finalement Sacramento. Fort Sutter est resté célèbre pour son lien avec la ruée vers l’or en Californie et John Sutter a été immortalisé dans «L’Or», de Blaise Cendrars. Il reste considéré comme une figure mythique de l’esprit des pionniers.

Centaines d’esclaves amérindiens

Alors où est le problème? Pourquoi déboulonner cette statue d’une figure historique qui trônait là depuis trois décennies? Des historiens considèrent toujours que Sutter est «une icône de l'industrie qui a ouvert la voie à la migration vers la Californie», note CBS.

Mais «son héritage n'est pas sans controverse, comme l'ont souligné des militants et des historiens. Le dossier de Sutter auprès des Amérindiens a été examiné de près ces dernières années, certains historiens affirmant qu'il avait réduit en esclavage des centaines d'indigènes dans le cadre de son entreprise.»

Brutalités et esclaves sexuelles

On parle de 600 à 800 Amérindiens asservis. Et Sutter est aussi accusé de s'être constitué un harem d’esclaves sexuelles, de brutalités, d’humiliations et de meurtres. Des historiens remarquent néanmoins que toutes ces pratiques terribles n’étaient pas inhabituelles à l’époque. «Les valeurs que les gens avaient au milieu du 19e siècle sont très différentes de celles que nous avons au 21e siècle», commente Steve Beck, historien à Sacramento.

On ne sait pour l’instant pas si le retrait de la statue est temporaire ou définitif. Elle trônait devant un centre hospitalier, à qui elle avait été offerte il y a longtemps. Elle a été retirée «par respect pour certains des points de vue de nos membres», a-t-il indiqué.

John Sutter est partout

«Il y a des conversations importantes qui se déroulent à travers le pays sur la représentation appropriée des statues et des monuments», a précisé la société, qui possède des dizaines d’hôpitaux et cliniques en Californie. «Nous sommes impatients d'écouter et de participer à de futures conversations sur la façon dont notre propre communauté peut afficher des œuvres d'art des différentes communautés et individus qui ont joué un rôle important dans l'histoire de Sacramento.»

Le nom de cette société? Il vient du pionnier suisse accusé de représenter l’esclavage et l'oppression: Sutter Health… Problème supplémentaire, le Suisse est partout dans la région. Plusieurs monuments, écoles, un parc, et même une chaîne de montagnes et un comté portent son nom.

Several dozen people cheered as a work crew lifted the statue of John Sutter -- a 19th-century European colonizer of California who enslaved Native Americans -- off its pedestal outside Sutter Medical Center in Sacramento.



See more at https://t.co/MrF65bXgDd pic.twitter.com/uWimKyMSsc — kcranews (@kcranews) June 16, 2020

Renaud Michiels