Des milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé vendredi à Hong Kong malgré une mise en garde du président chinois Xi Jinping. La mobilisation est montée d'un cran lundi, avec le début d'une opération continue de blocage de la mégapole de très grande ampleur.

La région semi-autonome vit depuis cinq mois sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997, avec des manifestations et actions quasi quotidiennes.

#HongKong's Secretary for Justice Teresa Cheng was attacked and injured in London on Thursday. Chief Executive #CarrieLam strongly condemned the attack, and expects local police to bring suspects to justice. #?? pic.twitter.com/PrugTM5bUj — Global Times (@globaltimesnews) 15 novembre 2019

Jeudi soir, la contestation s'est déportée à des milliers de kilomètres de la région semi-autonome quand des manifestants ont violemment pris à partie à Londres la ministre hongkongaise de la justice Teresa Cheng, qui est même tombée à terre.

«Attirer la foudre sur elle-même»

La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a condamné vendredi une «agression barbare» tandis que le porte-parole de la diplomatie chinoise montait aussi au créneau.

«Nous exigeons du Royaume-Uni qu'il enquête immédiatement sur les faits, fasse le maximum pour en arrêter les auteurs, les défère à la justice et garantisse la sécurité et la dignité de tous les fonctionnaires chinois», a-t-il lancé.

China says Britain fuelling protests after Hong Kong minister Teresa Cheng jostled by protesters in London https://t.co/tuGhGmJq61 — The Straits Times (@STcom) 15 novembre 2019

Réitérant des accusations, il a poursuivi: «Depuis un certain temps, certains responsables politiques britanniques mélangent le vrai et le faux, occultent les actes violents et illégaux concernant Hong Kong et ont des contacts directs avec des émeutiers anti-chinois».

«Si la Grande-Bretagne ne change pas de comportement, si elle continue à jeter de l'huile sur le feu, à semer la discorde et à inciter [au désordre, ndlr], elle attirera la foudre sur elle-même», a-t-il averti.

La police britannique a indiqué vendredi avoir ouvert une enquête après l'agression. Une «femme a été conduite à l'hôpital pour une blessure au bras», a-t-elle précisé, sans toutefois confirmer l'identité de Mme Cheng. Aucune arrestation n'a eu lieu «à ce stade» et l'enquête «poursuit son cours», a-t-elle ajouté.

Pendant des mois, les actions des manifestants hongkongais avaient été principalement menées les soirs et les fins de semaine, ce qui permettait au territoire de 7,5 millions d'habitants de fonctionner relativement normalement en journée.

Nouvelle stratégie

En l'absence de concessions de la part de l'exécutif pro-Pékin, les manifestants ont changé de stratégie, en optant pour celle consistant à «éclore partout» («Blossom Everywhere»), c'est-à-dire multiplier les actions de blocage simultanées pour éprouver au maximum les capacités de la police.

“Teresa Cheng, Shame on You” in #London, protesting against the notorious Secretary for Justice behind all the arbitrary and mass arrests of protestors, DQ of Joshua Wong running for election and permitting #HongKongPoliceTerrisom. #HongKongProtests London #StandWithHongKong pic.twitter.com/1IY7pWNYfM — Janet HY Pang (@JanetHYPang1) 14 novembre 2019

L'impact a été immédiat, en compliquant considérablement les déplacements des habitants. La violence est également montée d'un cran avec deux décès liés aux manifestations au cours de la semaine écoulée.

Alors que la mobilisation se caractérisait jusqu'alors par sa fluidité, elle s'est ainsi cette semaine «sédentarisée» en se cristallisant notamment sur des campus universitaires.

Vendredi, des milliers d'employés ont à nouveau profité de leur pause déjeuner pour défiler dans le quartier de Central en soutien des manifestants engagés dans les opérations de blocage. La plupart montraient de la main leurs cinq doigts, en référence aux cinq demandes fondamentales du mouvement, parmi lesquelles une enquête sur les violences policières ou encore des réformes démocratiques.

Intervention de Xi

«Le gouvernement n'a pas même pris la peine de répondre quand deux millions de personnes défilaient pacifiquement», dénonce un employé de bureau de 25 ans se faisant appeler Wong, en évoquant les manifestations massives qui avaient eu lieu en juin et juillet.

La mobilisation était née du rejet d'un projet de loi hongkongais qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine. Le texte a été retiré en septembre, mais la mobilisation avait entre-temps considérablement élargi ses revendications.

Jeudi, le président Xi Jinping a prévenu dans un de ses rares commentaires sur la situation à Hong Kong que les «activités illégales violentes [...] remettent gravement en cause le principe 'un pays, deux systèmes'».

