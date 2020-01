Une cargaison de plus d'une tonne et demie de résine de cannabis a été saisie par une frégate de la marine française à l'est du golfe d'Oman, a annoncé jeudi l'état-major français.

La saisie a eu lieu dimanche sur un boutre sans pavillon, à bord duquel ont été découverts «75 ballots de 20 kg chacun pour un total de 1,5 tonne» de résine de cannabis, a détaillé le porte-parole de l'état-major, le colonel Frédéric Barbry.

La frégate française «Courbet» opérait dans l'océan Indien en soutien de la Combined Task Force (CTF) 150, l'un des trois piliers d'une coalition de trente pays dédiée à la lutte contre le terrorisme et la piraterie.

L'océan Indien, par lequel transitent 65% des flux commerciaux du monde, constitue un enjeu de sécurité et économique international majeur.

Les navires français ont totalisé neuf saisies pour un total de près de 15 tonnes de produits illicites en 2019 dans la zone, selon un bilan dressé par le Ministère français des armées.

[#NARCOPS] 1,5 tonne de cannabis saisie ce dimanche dans le nord de l’océan Indien. Il s’agit de la première saisie de l’année, félicitation à la @MarineNationale et à l'équipage de la frégate Courbet. pic.twitter.com/rTEOqM3UiK — FFEAU.ALINDIEN (@FFEAU_ALINDIEN) January 9, 2020

(afp/nxp)