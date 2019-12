Bougies aux fenêtres, cloches sonnant à toute volée et commémorations oecuméniques: la ville de Strasbourg (nord-est de la France) rend hommage mercredi aux victimes de l'attentat qui avait fait cinq morts et une dizaine de blessés un an plus tôt, jour pour jour.

A 19h45 locales, l'heure de l'attentat, et pendant quinze minutes, toutes les églises de la ville et des communes avoisinantes feront tinter leurs cloches.

La ville a invité les habitants de Strasbourg à mettre des bougies à leurs fenêtres.

Le 11 décembre 2018, Chérif Chekatt, 29 ans, avait tué cinq personnes et en avait blessé une dizaine d'autres dans le centre historique de Strasbourg, armé d'un couteau et d'un revolver. Après deux jours de traque, il avait été abattu par une patrouille de police.

Castaner présent

Délinquant multirécidiviste fiché pour radicalisation islamiste, Chérif Chekatt avait prêté allégeance à l'organisation djihadiste Etat islamique (EI).

La 450e édition du marché de Noël qui bat son plein dans le centre historique de Strasbourg ne sera pas interrompue, manière selon le maire socialiste Roland Ries d'affirmer la «résistance» et la «résilience» de sa ville.

A l'adresse des victimes et de leurs familles, plusieurs rencontres sont organisées, dont certaines en présence du ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner qui représente le gouvernement.

Le temps fort de ces commémorations sera un hommage oecuménique et multiculturel aux victimes rendu en soirée en la cathédrale de Strasbourg avec une succession de chants arabo-andalous, hébreux ou bouddhistes, de lectures et de prises de parole.

Les cinq hommes tués dans l'attentat étaient un retraité habitant Strasbourg, un touriste thaïlandais, un garagiste d'origine afghane, un journaliste italien et une figure de la vie culturelle et associative locale d'origine polonaise.

Depuis l'attentat, cinq personnes ont été inculpées en France, soupçonnées d'être liées à la fourniture des armes en possession du tueur.L'enquête sur ce volet du dossier se poursuit. (afp/nxp)