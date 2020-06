Depuis lundi, toute personne arrivant de l’étranger sur le sol britannique doit observer une quarantaine. Concrètement, elle doit indiquer une adresse où elle s’isolera durant quatorze jours. Des contrôles aléatoires ont été annoncés et les contrevenants risquent une amende de 1000 livres, soit quelque 1200 francs.

Reporter d’ITV News, Martin Stew a voulu savoir comment ça se passait sur le terrain. Il s’est rendu lundi à l’aéroport d’Heathrow, à Londres, et a interrogé des voyageurs. Il est tombé sur un Suisse qui venait d'arriver, n’avait jamais entendu parler de cette quarantaine, s’est dit malade et s'apprêtait à prendre le métro…

Une infection

«Personne ne vous a dit que vous deviez rester au même endroit durant deux semaines?», lui a demandé le journaliste. «Non», a répondu le jeune voyageur, manifestement surpris. Cet «inconscient», selon les termes du «Daily Mail», a ensuite expliqué qu’il comptait prendre le métro et trouver un hôpital car il ne se sentait pas bien.

Il a cependant précisé par la suite au reporter d’ITV News qu’il pensait souffrir d’une infection à une oreille ou à une dent. Mais pas du coronavirus, qu’il pensait avoir déjà contracté par le passé. Précisons encore qu’il portait un masque. Quant au journaliste, il a noté que le problème était avant tout que personne n’a informé le voyageur suisse de la nouvelle quarantaine.

Passenger arriving at Heathrow from Switzerland just told me he had no idea he was supposed to be quarantining. To make matters worse he said he was feeling unwell and was going to take the tube. He didn’t think he had COVID-19 as believes he’s had it before. @itvlondon