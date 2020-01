Bilan positif pour la marche pour le climat

Les activistes du climat qui ont effectué une marche de trois jours entre Landquart (GR) et Davos (GR) pour manifester lors du WEF 2020 estiment que leur action a été un succès. Plus de 1000 personnes ont pris part à la marche.



Pour les Verts des Grisons, qui ont organisé l'opération avec le mouvement Strike WEF, la marche hivernale pour la justice climatique a été une réussite, ont-ils indiqué jeudi. Aucun incident n'a été signalé sur le parcours de 50 km.



Les marcheurs n'ont pas laissé un seul déchet sur leur passage et ils ont été accueillis «à bras ouverts» par la population, souligne le parti. La police s'est tenue «respectueusement» à l'écart. Nicolas Zogg, secrétaire général des Verts des Grisons, a aussi annoncé que de nouvelles actions auront lieu l'année prochaine.