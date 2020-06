«Je ne peux pas respirer»: bravant la pandémie de coronavirus, des milliers de manifestants indignés ont commencé à se rassembler samedi à travers la planète pour dénoncer les inégalités raciales et les brutalités policières ayant conduit à la mort de George Floyd.

De Sydney à Londres, en passant par Paris ou Montréal, de multiples rassemblements sont prévus durant le week-end en hommage à ce Noir américain asphyxié par un policier blanc fin mai à Minneapolis. Sa mort a provoqué un mouvement de protestation historique ayant débordé des frontières de son pays et ravivé les aspirations à un véritable changement.

En Australie, première à ouvrir le bal de l’indignation mondiale, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à travers le pays, brandissant des banderoles «Je ne peux plus respirer», en référence à la plainte prononcée par George Floyd, dont le cou a été obstrué pendant près de neuf minutes par le genou du policier qui l’avait arrêté pour un délit mineur.

Unreal this is Sydney, Australia at this very moment marching for #BlackLivesMatter



pic.twitter.com/e90pzIe966