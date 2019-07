L'Iran a franchi lundi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichi par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, accentuant le courroux des Etats-Unis dans un contexte de tensions déjà exacerbées entre les deux pays.

«L'Iran a dépassé la limite des 300 kilogrammes» d'uranium faiblement enrichi, a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à l'agence semi-officielle Isna.

Chargée de vérifier que Téhéran s'acquitte de ses engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale en juillet 2015 à Vienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que l'Iran avait dépassé la limite imposée par le pacte.

L'Iran «joue avec le feu», a réagi Donald Trump. «Ils savent très bien ce qu'ils font». Le président américain s'est entretenu du sujet avec son homologue français Emmanuel Macron, a fait savoir la Maison Blanche.

«Les Etats-Unis et leurs alliés ne permettront jamais à l'Iran de développer des armes nucléaires», a par ailleurs assuré l'exécutif américain, réaffirmant sa volonté de poursuivre sa campagne de «pression maximale» sur Téhéran, «tant que ses dirigeants ne changent pas leur façon de faire».

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé pour sa part le régime iranien, «premier sponsor mondial du terrorisme» selon lui, d'utiliser «son programme nucléaire pour extorquer la communauté internationale et menacer la sécurité régionale».

Quelles conséquences ?

Les Etats-Unis, qui se sont retirés en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien, appellent à interdire à l'Iran tout enrichissement d'uranium. L'annonce de Téhéran survient sur fond de tensions déjà vives avec Washington, faisant craindre un embrasement dans la région stratégique du Golfe.

La crise entre les deux ennemis a connu un pic le 20 juin après que l'Iran eut abattu un drone américain. Selon Téhéran, l'appareil avait violé l'espace aérien iranien, ce qu'a démenti Washington.

Donald Trump avait indiqué avoir annulé à la dernière minute le lendemain des frappes de représailles contre la République islamique. La question est désormais de savoir quelles seront les conséquences du dépassement annoncé lundi par l'Iran.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait réclamé le 17 juin l'application immédiate du mécanisme de sanctions prévu par l'accord de 2015 pour répondre au moindre écart de la République islamique. Lundi, il a appelé les pays européens à sanctionner Téhéran.

Trois pays européens restent, avec la Russie et la Chine, parties à l'accord: l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Ils ont exhorté l'Iran ces dernières semaines à ne pas commettre l'«erreur» de se retrouver en situation de «violation» de l'accord.

«Dans le cadre» du pacte

Téhéran affirme agir «dans le cadre» du pacte, invoquant deux articles permettant à une partie de s'affranchir temporairement de certains de ses engagements si elle estime qu'une autre ne tient pas les siens.

Le dépassement de la limite «suscite le regret, mais il ne faut pas dramatiser», a réagi le vice-ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Riabkov, appelant les Européens à «ne pas envenimer la situation».

Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a lui exhorté «l'Iran à ne plus s'éloigner de (l'accord) et à se conformer de nouveau à ses obligations». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit «préoccupé» par le dépassement iranien.

