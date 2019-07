Ryad juge «inacceptable» la saisie du pétrolier britannique

L'Arabie saoudite a jugé dimanche «inacceptable» l'arraisonnement par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, appelant la communauté internationale à «prendre des mesures pour empêcher» de tels actes.



«Toute attaque contre la liberté de navigation est une violation du droit international», a affirmé sur Twitter le ministre d'Etat saoudien aux Affaires étrangères Adel al-Jubeir. «L'Iran doit comprendre que l'interception de navires, dont dernièrement le navire (battant pavillon) britannique, est totalement inacceptable».



Pays voisins séparés par le Golfe, la République islamique d'Iran et le royaume d'Arabie saoudite sont engagés dans une guerre d'influence régionale et ont rompu leurs relations diplomatiques il y a plus de trois ans.