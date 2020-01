Dans la commune française de Hauterive-la-Fresse (Doubs), dans le massif du Jura, il n’y a pas de neige. Mais on compense avec de l’humour. La petite station du Haut Saugeais Blanc a en effet réussi à faire parler d’elle en publiant sur Facebook une fausse Alerte enlèvement. Qui serait porté disparu? La neige, justement.

Évoquant une «disparition inquiétante», le message de l’alerte dit rechercher tout témoignage permettant de dénicher une «matière d’origine aqueuse de couleur blanche, disparue sur site depuis avril 2019», mais «entraperçue furtivement mi-novembre et mi-décembre 2019».

Il est encore précisé que «de rares témoins» auraient vu la disparue «en Suisse voisine et dans les hauteurs du Massif». Et que cette disparition «laisse derrière elle de nombreux enfants, de tout âge, inquiets et sur les dents…»

«Les gens comprennent le second degré»

Président de l’association Le Haut Saugeais Blanc, Davy Mougin s’est réjoui du joli buzz obtenu dans les colonnes de «L’Est Républicain». «On a de bons retours sur cette fausse communication. Les gens comprennent le second degré qu’on a employé même si on aborde un sujet économiquement important et grave pour nous, exploitants de sites», a-t-il commenté.

Pas sûr que ce détournement permette d’attirer des hordes de touristes. Mais c’est au moins bon pour l’image de la station.

France 3 Bourgogne Franche-Comté cite également cette initiative amusante. Mais note aussi qu’il ne faut pas compter sur des chutes de neige dans la région avant au moins dix jours. Précisons encore que, pour le massif jurassien, le manteau neigeux n’est pas davantage conséquent de notre côté de la frontière, comme l’indique par exemple le bulletin d’enneigement Jura & Trois-Lacs de Suisse Tourisme.

R.M.