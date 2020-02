Le vol d'Air Europa Madrid-Schiphol n'aura pas été de tout repos, dimanche après-midi. Alors qu'il atteignait sa destination aux Pays-Bas, il a été violemment secoué par la tempête Ciara qui frappait le pays à ce moment-là. Le pilote a fait cinq tentatives pour se poser, mais l'avion était trop ballotté en tous sens pour qu'il y parvienne.

Une fois, il a même remis les gaz au dernier moment, voyant qu'il n'y arriverait pas. «Nous n'étions qu'à 150 mètres du sol. De nombreux passagers se sont mis à vomir et une grosse panique a gagné l’avion», raconte l'une des personnes qui était à bord, citée par 7 sur 7. «Tout tremblait, les bagages volaient dans tous les sens».

Demi-tour vers Madrid

Un passager a d'ailleurs filmé la scène. Si, sur la vidéo, on ne se rend pas bien compte des turbulences, c'est le son qui est impressionnant. Une femme hurle sans cesse, terrorisée. «Elle était totalement en panique, elle hurlait, raconte une autre passagère. Pour le reste, les gens sont restés assez silencieux à bord la plupart du temps. C’était un peu le chaos et l’incertitude. L’équipage ne nous a rien dit. Puis soudain, on a vu Madrid s’afficher sur les écrans de plan de vol, à la place d’Amsterdam».

Le pilote a en effet préféré faire demi-tour et est retourné se poser à Madrid. Les passagers, sains et saufs, ont passé la nuit à l'hôtel avant de reprendre un vol ce lundi.

De nombreux vols ont été annulés ou retardés en raison de la tempête Ciara. Et beaucoup ont été très secoués, comme le montre cet atterrissage mouvementé dimanche à Birmingham (GB).

