L'ancienne star du football américain Colin Kaepernick, qui n'a plus rejoué en NFL depuis trois ans et son mouvement de boycott de l'hymne américain, a soutenu jeudi les manifestants.





When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.



The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.



We have the right to fight back!



Rest in Power George Floyd