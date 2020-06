Rendre le masque obligatoire?

Un vent d'inquiétude souffle aux Etats-Unis où la pandémie de Covid-19 repart à la hausse et force les responsables locaux et fédéraux à envisager de nouvelles mesures pour endiguer les contagions, après près de deux mois d'un déconfinement jugé trop permissif.



Les élus s'interrogent désormais: faut-il obliger les Américains à porter un masque en public?



La Californie l'a décidé la semaine dernière, notamment dans les commerces et les transports, suivie par la Caroline du Nord et le Nevada cette semaine, ce qui s'appliquera dès vendredi aux casinos de Las Vegas.



Mais dans les Etats à tendance conservatrice, la résistance est grande. Même en Californie, le comté d'Orange s'oppose au gouverneur sur la question. Au Texas, le gouverneur encourage ses administrés à se couvrir le visage, mais il a jusqu'à présent refusé d'en faire un ordre. - (AFP)