Les autorités britanniques rapatriaient des milliers de touristes affectés par la faillite de Thomas Cook, qui touche quelque 600'000 vacanciers aux quatre coins du monde. Au Royaume-Uni, la polémique enflait aussi sur les salaires faramineux des dirigeants du groupe.

L'Autorité britannique de l'Aviation civile (CAA) a annoncé mardi avoir ramené 14'700 personnes au Royaume-Uni lundi, soit 10% des ressortissants de la Couronne qui se trouvaient en vacances avec le voyagiste au moment de sa faillite lundi. Quelque 64 vols ont permis à ces touristes éparpillés dans le monde, surtout dans les régions ensoleillées de Méditerranée, de rentrer à bon port.

Mardi, la CAA prévoyait d'en ramener un peu plus. Elle utilise notamment des avions loués à d'autres compagnies aériennes, pour un coût total qui devrait tourner autour de 100 millions de livres. «Nous voulons que les gens continuent de profiter de leurs vacances et donc nous les ramènerons au Royaume-Uni le jour de leur retour prévu ou juste après», explique Richard Moriarty, directeur général de la CAA.

Argent réclamé

A l'aéroport de Palma de Majorque, une des destinations phare de Thomas Cook, des centaines de personnes, familles, personnes âgées et jeunes gens, faisaient la queue avant d'embarquer dans des avions devant les ramener au Royaume-Uni. «Je m'attendais à pire franchement. Notre vol va être un peu plus tard que prévu aujourd'hui mais nous rentrons à la maison, c'est ce qui compte», souligne Alastair Ross, un étudiant de 27 ans.

En Belgique, l'association de défense des consommateurs Test-Achats était mardi «assaillie d'appels de clients inquiets» alors qu'environ 10'000 d'entre eux sont actuellement à l'étranger. Certains se sont plaints de se voir réclamer «parfois jusqu'à 3'000 euros» par des prestataires locaux pour poursuivre leur séjour, voire tout simplement quitter les lieux, a rapporté Test-Achats.

Remboursement prévu

La CAA reconnaît qu'il y a de «la confusion dans certains hôtels», alors que des gérants ont pu demander à des vacanciers de payer pour pouvoir rester. C'est le cas à Cuba pour quelque 2000 touristes qui avaient effectué des réservations par l'intermédiaire de Thomas Cook et qui ont été priés par les hôtels où ils résidaient de régler leurs notes, selon des tweets échangés entre des proches des vacanciers et l'ambassadeur britannique à La Havane, Anthony Stoker.

To confirm, all hotels with ATOL protected #ThomasCook customers have financial assurances given by @UK_CAA (referred to below). We are aware of several hotels in #Cuba pressing guests for payment are working to resolve urgently https://t.co/8nKSIGBBf3