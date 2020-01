Deux roquettes se sont abattues mercredi soir sur la Zone verte de Bagdad, où se trouve l'ambassade américaine, a indiqué à l'AFP un responsable des services de sécurité. Il s'agit de la troisième attaque sur la Zone verte depuis qu'un drone américain a tué vendredi le général iranien Qassem Soleimani dans la capitale.

Juste avant minuit, des journalistes de l'AFP ont entendu deux explosions résonner dans le centre de Bagdad, 24 heures après des tirs de 22 missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak. Ces explosions ont été suivies par le hurlement des sirènes de sécurité de la Zone verte.

???? #VIDEO Sirens heard at #US Embassy in #Baghdad after two Katyusha rockets fell in the Green Zone. #Iraq pic.twitter.com/5TJxiIu9Rn

Ces attaques visent à venger non seulement la mort du général Soleimani, mais aussi celle survenue à la même occasion du commandant Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires irakiens dominée par des factions pro-Iran. L'assassinat d'Abou Mehdi al-Mouhandis, qui occupait un haut poste au sein de l'État puisque le Hachd fait partie des forces régulières irakiennes, a provoqué l'indignation dans le pays.

Depuis fin octobre, des dizaines de roquettes ont visé des soldats et des diplomates américains en Irak, ces attaques n'ont jamais été revendiquées mais elles ont été attribuées pour plusieurs d'entre elles aux factions pro-Iran par Washington.

Projet de loi anti-guerre

Dans le même temps, la Chambre des représentants américaine, dominée par les démocrates, se prononcera jeudi sur un projet de loi visant à empêcher Donald Trump de faire la guerre à l'Iran, a annoncé mercredi la chef des démocrates Nancy Pelosi.

«Nos inquiétudes n'ont pas été levées» malgré les informations confidentielles partagées mercredi à huis clos par de hauts responsables de l'administration Trump avec les élus, a déclaré Nancy Pelosi, qui préside la Chambre.

«Pour honorer notre devoir d'assurer la sécurité du peuple américain», la Chambre va ainsi se prononcer jeudi sur une résolution «visant à limiter les actes militaires du président à l'égard de l'Iran», a-t-elle ajouté. Ce texte passera en commission dès mercredi soir. Il a en revanche moins de chances de passer le cap du Sénat, contrôlé par le camp républicain du locataire de la Maison Blanche.

The House is moving forward with @RepSlotkin's War Powers Resolution limiting the President’s military actions regarding Iran. The Admin must work with the Congress to advance an immediate, effective de-escalatory strategy which prevents further violence. https://t.co/i3KU9bqWqh pic.twitter.com/9bwnjBMjnz