Le chef républicain du Sénat américain a rejeté vendredi les demandes de l'opposition sur le procès en destitution très attendu du président Donald Trump. Les deux camps semblent toujours dans l'impasse pour fixer une date d'ouverture.

Document indispensable

Faute de démarrage du procès en vue, le Sénat poursuivra ses «activités courantes», a déclaré le sénateur Mitch McConnell dans l'hémicycle, lors d'un discours marquant la rentrée parlementaire. Donald Trump est devenu le 18 décembre le troisième président de l'Histoire des Etats-Unis à être mis en accusation par la Chambre des représentants, à majorité démocrate.

.@Senatemajldr on House Democrats: "Their turn is over. They've done enough damage. It’s the Senate’s turn now to render sober judgment as the framers envisioned."



