Le naufrage d'un bateau de tourisme sur le Danube mercredi soir à Budapest, en Hongrie, a fait au moins trois morts, a indiqué la télévision publique hongroise citant le ministère de l'intérieur. Seize personnes sont portées disparues.

Selon la chaîne de la télévision hongroise M1, 18 autres passagers ont été récupérés sains et saufs après que le bateau soit entré en collision avec une autre embarcation à proximité du Parlement de Budapest.

More than 34 flip into the water today after a boat capsized and sunked this evening on Danube river in Budapest ????????



