Washington exhorte «de désamorcer la tension» dans le Golfe, a déclaré dimanche à Koweït l'émissaire américain pour l'Iran Brian Hook. Au cours d'une conférence de presse, le diplomate a assuré que les Etats-Unis «n'ont aucun intérêt à une confrontation militaire avec l'Iran».

«Nous avons renforcé notre dispositif dans la région pour des raisons purement défensives», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont décidé mi-juin d'envoyer 1'000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient sur fond de tensions croissantes avec l'Iran et d'attaques de pétroliers près du détroit d'Ormuz, essentiel pour l'acheminement des exportations mondiales de pétrole.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....