La Suisse a mis à disposition ce 25 juin son application Swisscovid pour tracer les contacts de toute personne dépistée positive au conavirus. En Angleterre, pas d'application, mais une opération lancée il y a trois semaines, baptisée NHS Test and Trace (Test et traçage du Service national de santé). C'est une campagne de dépistage suivie, en cas de résultat positif, d'un traçage des contacts de la personne contaminée.

20 000 tests positifs

En un peu plus de 3 semaines , dans les villes anglaises de Londres, Newcastle, Rochdale et Slough, 20 000 personnes ont été testées positives, nous apprend la BBC. Il leur a alors été demandé de fournir une liste de gens avec qui elles avaient eu un contact proche. Un quart des contaminés n'a pas répondu mais les autres ont fourni une liste de 130 000 personnes!

Le service de santé a contacté 114 000 d'entre elles pour leur demander de s'isoler chez elle afin d'éviter une propagation possible du virus. Pour être le plus efficace, le programme doit trouver les contacts dans les 48 heures suivant le dépistage. Mais, selon le professeur Keith Neal, expert en maladies infectieuses de l'Université de Nottingham, interrogé par la BBC, le plus gros problème de cette opération réside dans l'attitude du public. Alors qu'il estime que le nombre de personnes infectées doit être plus élevé que le nombre de cas recensés, il s'inquiète qu'un quart des contaminés refuse de participer et donner la liste de ses contacts.

Il ne s'agit ici que de chiffres anglais car l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles mènent leurs propres traçages.

