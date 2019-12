Chandigarh, au nord de l’Inde, a une histoire particulière. Après la partition de l’Inde, en 1947, le Penjab a été partagé entre l’Inde et le Pakistan. Et le Penjab indien n’avait plus de capitale car Lahore était devenue pakistanaise. Plutôt que de choisir une ville, le gouvernement indien d’alors a décidé d’en faire sortir une de terre. Et c’est Le Corbusier qui l’a principalement imaginée et dessinée, à partir du début des années cinquante.

La cité, à l’origine, était constituée d’une soixantaine de rectangles, des secteurs numérotés d’un km2 environ. Ils étaient conçus pour être parfaitement autonomes, chacun possédant école, temple, magasins. «Seule exception à une rationalité poussée à son extrême», écrivait Swissinfo lors d’un reportage sur place, «Chandigarh ne compte pas de secteur 13, superstition du Corbusier.»

Nouveaux quartiers à nommer

Depuis, rien n’avait bougé: il n’y a jamais eu de secteur «porte-malheur» à Chandigarh. Mais après des décennies, ça devrait changer. La ville grandit et une nomenclature doit être trouvée pour de nouveaux quartiers. Ainsi, lundi dernier, relate le «Times of India», les autorités locales ont révélé un projet de rebaptiser huit zones, dont celle de Manimajra en «Sector 13».

Ce sera donc la fin d’une spécificité voulue par l’architecte et urbaniste neuchâtelois. Elle n’est pas encore formellement adoptée car une période de consultation des citoyens a été ouverte jusqu’au 16 décembre. Mais à en croire la presse locale il n’y a pas vraiment de suspense car les habitants de Manimajra eux-mêmes avaient suggéré de devenir le secteur 13.

Le 13 est de bon augure

Le «Times of India» note d’ailleurs que si le 13 est lié à la malchance en occident, ce n’est pas du tout le cas dans la mythologie indienne, dans laquelle il est «de bon augure». C’est encore le jour du mois consacré à célébrer Shiva, précise le quotidien.

Le Corbusier ne devrait donc pas se retourner dans sa tombe. Car Chandigarh reste une ville hors norme qui contient également de nombreux bâtiments conçus par le Franco-Suisse: Palais de l’Assemblée, le Palais de Justice, la Galerie d’Art ou le Club nautique, tous classés au patrimoine de l’Unesco.

Renaud Michiels