Carnaval de Venise stoppé, onze villes en quarantaine pour deux semaines: le nord de l'Italie se prépare à vivre des jours d'angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours.

«Virus Paralysie»

La découverte de plusieurs foyers vendredi, jour où a été annoncé le premier décès d'un Italien (et d'un Européen), puis la multiplication rapide des cas, passés de six à près de 150 dimanche, préoccupe les autorités et la population locale.

«Virus Paralysie», titre le grand journal La Repubblica. Tous les médias publient des décalogues sur la manière d'éviter la contagion ou d'expliquer l'épidémie aux enfants.

L'Italie compte désormais 152 cas dont trois décès, ce qui en fait le pays le plus touché en Europe, depuis qu'a démarré l'épidémie de pneumonie virale en décembre en Chine. Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie (région de Milan) avec 112 contaminations et 22 en Vénétie (région de Venise).

Dimanche soir, dans cette dernière région, un train Venise-Munich des chemins de fer autrichiens ÖBB a été stoppé côté italien, juste avant de passer la frontière autrichienne, en raison de deux cas suspects de nouveau coronavirus, a indiqué le Ministère de l'intérieur autrichien.

Ce sont les chemins de fer italiens qui ont prévenu les Autrichiens. Le train est arrêté à la gare frontalière du Col du Brenner.

Un train des chemins de fer autrichiens (ÖBB) en provenance de Venise (#Italie) et à destination de Munich a été stoppé avant de passer la frontière autrichienne, au col du Brenner.



Il y avait à bord du train 2 personnes présentant des symptômes du Coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Coronavirus. pic.twitter.com/4ZC0kgY9c2 — François Beaudonnet (@beaudonnet) February 23, 2020

«Des milliers et milliers de contrôles»

Le Premier ministre Giuseppe Conte, interrogé sur la chaîne publique Rai Uno, a appelé à «ne pas succomber à la panique et à suivre les consignes des autorités sanitaires». «Il ne faut pas avoir peur du fait que le nombre de cas augmentera encore», a-t-il ajouté.

Dans une autre interview sur Canale 5 en soirée, il a voulu «rassurer les Italiens: nous découvrons des cas car nous effectuons des milliers de contrôles. Je ne pense pas que qui que ce soit ailleurs en ait fait autant», a-t-il affirmé.

Deux foyers principaux ont été identifiés: autour de Codogno, en Lombardie où un deuxième décès (une femme de 77 ans) a été annoncé samedi, et à Vo'Euganeo, près de Padoue (Vénétie), où le premier cas mortel d'un retraité de 78 ans avait été enregistré. Un cordon sanitaire y sera établi par l'armée à partir de lundi.

Covid-19 : à Codogno en Italie , le confinement a commencé. https://t.co/sFMe6OXZaa — euronews en français (@euronewsfr) February 23, 2020

Les autorités de Lombardie ont aussi annoncé dimanche le décès d'une femme âgée, atteinte d'un cancer et qui avait contracté le nouveau coronavirus.

Le gouvernement a adopté un décret-loi très strict qui met à l'isolement onze villes, dont dix dans le périmètre de Codogno. «Ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière», a annoncé Giuseppe Conte.

Dimanche, la Vénétie a aussi décrété l'interruption des festivités du célèbre Carnaval qui devait se terminer mardi, et des manifestations sportives ainsi que la fermeture des écoles et musées. Mais bars et restaurants restent ouverts.

En Lombardie, dans la métropole de Milan, capitale économique italienne, écoles, universités, mais aussi musées, cinémas et théâtres dont la prestigieuse Scala seront fermées. Tous les bars baisseront le rideau de 18H00 à 6H00 du matin. Mais les services publics restent ouverts.

Même la fashion week milanaise a été perturbée: le maestro Giorgio Armani, 85 ans, et la styliste Laura Biagiotti ont décidé de défiler dimanche portes closes et de retransmettre leurs présentations pour l'automne-hiver 2020 sur leurs sites web. Dans les onze villes en quarantaine, tous les lieux publics (bars, restaurants mairies, bibliothèques, écoles) sauf les pharmacies, ont fermé dès vendredi.

Le principal foyer se trouve autour de Codogno, 15'000 habitants, dont beaucoup travaillent aux alentours ou à Milan, à 60 km de là.

Les trains de la société privée Trenord ne s'arrêtent plus dans cette localité et deux villes voisines. Des panneaux lumineux annoncent: «Coronavirus, la population est invitée à rester chez elle, par mesure de précaution».

Tout près à Casalpusterlengo, une voiture de la police arrête tous les véhicules circulant sur la principale artère reliant les différentes bourgades.

«Nous allons rapidement installer un blocus total», a expliqué dimanche après-midi à l'AFP un policier, en soulignant que les agents informent «les gens que s'ils entrent, ils ne pourront plus sortir et inversement». Le gouvernement a prévu des sanctions allant jusqu'à trois mois de réclusion pour les contrevenants.

Mais la grande crainte des habitants est celle de manquer de vivres. Toute la journée, à Casalpusterlengo , des files se sont formées devant le supermarché Lidl, l'un des seuls ouverts.

Pas de patient zéro pour le moment

Le patient 1 pour la Lombardie est un homme de 38 ans, Mattia, cadre de la multinationale anglo-néerlandaise Unilever qui a un site important près de Codogno, à Casalpusterlengo, où 120 des salariés sur 160 ont été testés.

Sa contamination reste un mystère: il est exclu qu'il ait été contaminé par l'un de ses amis revenu de Chine en janvier, car celui-ci, «sur la base des tests effectués, n'a pas développé les anticorps», selon le ministère de la Santé.

L'OMS reconnait que «la hausse rapide des cas enregistrés en Italie depuis deux jours est inquiétante», selon un porte-parole. «Ce qui nous inquiète aussi c'est qu'on pas pu identifier dans tous les cas des liens épidémiologiques clairs comme des voyages en Chine ou des contacts avec un cas confirmé».

L'autre zone de contamination est Vo' Euganeo, près de Padoue. Les autorités ont soumis à des tests huit ressortissants chinois qui fréquentaient le même bar que le maçon décédé vendredi mais qui se sont révélés négatifs.

Le patron de la région Luca Zaia s'est dit «préoccupé» que le patient zéro n'ait pas été trouvé, ce qui prouve pour lui, que «le virus est bien plus omniprésent que ce qu'on pensait». (afp/nxp)