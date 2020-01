Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a appelé vendredi Téhéran à envoyer les boîtes noires de l'avion de ligne ukrainien, abattu «par erreur» le 8 janvier par l'Iran, vers un laboratoire en France. Il a par ailleurs annoncé une aide financière d'urgence pour les Canadiens qui ont perdu des proches dans la catastrophe et appelé l'Iran à indemniser rapidement les victimes du drame.

A propos des boîtes noires, «seuls quelques pays comme la France ont les laboratoires capables de le faire», a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse, soulignant que la France avait déjà proposé ses services.

«Ce serait le bon endroit pour envoyer ces boîtes noires et en tirer les bonnes informations d'une façon rapide, et c'est ce que nous encourageons les autorités iraniennes à accepter de faire», a ajouté Justin Trudeau. Sur les 176 victimes, 57 étaient des citoyens canadiens. Par ailleurs, 29 autres victimes avaient le statut de résident permanent au Canada, a révélé Justin Trudeau.

«Les boîtes noires ont été endommagées de façon importante et il est extrêmement important (...) qu'elles soient examinées aussi rapidement que possible», a-t-il ajouté. «Les Français ont certainement offert de faire l'analyse, la communauté internationale y compris les experts canadiens pourraient être présents dans ce processus-là», selon lui.

Quelques heures plus tôt, le chef de la diplomatie ukrainienne Vadym Prystaïko avait déclaré que l'Iran était prêt à transférer à Kiev les boîtes noires du Boeing d'Ukraine International Airlines, abattu par les forces armées iraniennes peu après son décollage de Téhéran.

Justin Trudeau a précisé que les familles des Canadiens qui ont péri dans la catastrophe recevraient une aide gouvernementale immédiate de 25'000 dollars canadiens (18'500 francs). Cette aide servira à dédommager ces familles pour leurs déplacements et les arrangements funéraires nécessaires, a-t-il ajouté.

Premiers corps rapatriés

«Je veux être clair. Nous nous attendons à ce que l'Iran indemnise ces familles», a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. «Je les ai rencontrées. Elles ne peuvent pas attendre des semaines. Elles ont immédiatement besoin d'aide», a-t-il insisté. Les premières dépouilles de Canadiens devraient être rapatriées «dans les prochains jours», a-t-il précisé.

Le Canada a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2012 pour protester contre le soutien de Téhéran au gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie. Le chef de la diplomatie canadienne, François-Philippe Champagne, a par ailleurs rencontré pour la première fois en tête-à-tête son homologue iranien Javad Zarif vendredi à Oman, ont indiqué ses services dans un communiqué.

«Le ministre Zarif a exprimé son profond regret pour cette terrible tragédie» et François-Philippe Champagne lui a dit que les familles des victimes «sont en colère et profondément blessées», a indiqué le ministère canadien. Les ministres ont discuté «de la nécessité d'un accès complet à l'Iran pour les représentants du Canada et d'autres pays en deuil» afin notamment d'assurer «une analyse transparente des données de la boîte noire, ce à quoi l'Iran a consenti».

Les ministres ont aussi discuté du «devoir» qu'a l'Iran envers les familles des victimes, «y compris l'indemnisation» et François-Philippe Champagne a souligné la «coopération» de l'Iran. François-Philippe Champagne a transmis à son homologue les demandes en ce sens exprimées par les pays touchés par la catastrophe (Canada, Royaume-Uni,Ukraine, Suède et Afghanistan), qui s'étaient réunis jeudi à Londres. (afp/nxp)