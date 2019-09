Physiquement, Donald Trump est célèbre pour sa chevelure. Comme pour son teint orangé. Mais s’il s’était déjà exprimé sur sa singularité capillaire, le président américain n’avait apparemment jamais évoqué publiquement sa pigmentation. C’est désormais chose faite. L’«événement» a eu lieu pendant un discours tenu jeudi soir lors d’un dîner républicain, à Baltimore.

«L’ampoule électrique. Les gens on dit, qu’est-ce qui se passe avec l’ampoule?» a-t-il débuté. «J’ai dit voilà l’histoire et je l’ai regardée. L’ampoule que nous sommes forcés d’utiliser. Premièrement, pour moi, le plus important: la lumière n’est pas bonne. J’ai toujours l’air orange.»

Cette dernière phrase a fait rire l’assistance. Mais Trump a enchaîné. «Et vous aussi (avez l’air orange, ndlr.) La lumière, c’est le pire.»

La faute à l'écologie

Selon le président américain, son teint est donc dû aux ampoules électriques. Et à cause d’elles, tout le monde semble orange. Mais il ne s’est pas arrêté là. Ce sont les ampoules modernes et donc plus écologiques qui seraient en cause…

«Ces ampoules sont beaucoup plus chères que les anciennes, incandescentes, qui marchaient très bien», a-t-il soutenu. Puis il a étalé sa méfiance envers les ampoules modernes, qui «contiennent du gaz» et deviennent des «déchets dangereux» lorsqu’elles se cassent.

Vieille loi dans le viseur

Il avait dans le collimateur, explique NBC, une loi signée par George W. Bush en 2007. Elle vise à éliminer peu à peu les ampoules inefficaces et dévoreuse d’énergie comme les ampoules incandescentes ou halogènes. Et Trump a terminé par jurer que les États-Unis continueront de vendre des ampoules qui rendent orange «mais aussi des ampoules incandescentes».

S’il est suivi, selon les associations écologistes, les factures d’électricité des Américains augmenteront, tout comme les émissions de gaz à effet de serre. Précisons aussi que les ampoules fluorescentes compactes deviennent des déchets dangereux. Mais ce n’est pas du tout le cas de tous les types d’ampoules modernes.

President Trump: "The light bulb. People said what's with the light bulb. I said here's the story, and I looked at it. The bulb that we're being forced to use. Number one, to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. And so do you. The light is the worst." pic.twitter.com/HjlsgT46WX