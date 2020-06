Donald Trump n'est «pas apte à la fonction» de président, affirme son ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton dans un extrait d'interview diffusé jeudi, avant la publication très attendue la semaine prochaine de son livre explosif sur son passage à la Maison Blanche.

«Je ne pense pas qu'il soit apte à la fonction. Je ne pense pas qu'il ait les compétences pour exercer ce poste», a déclaré John Bolton dans cet entretien à la chaîne ABC, qui doit être diffusé dans son intégralité ce week-end.

«Je n'ai vraiment pu identifier d'autre principe directeur que: qu'est-ce qui est bon pour la réélection de Donald Trump», a poursuivi celui qui fut conseiller à la sécurité nationale d'avril 2018 à septembre 2019. «Il était tellement concentré sur sa réélection, que les considérations de plus long terme étaient écartées.»

John Bolton, 71 ans, qui avait accompagné Donald Trump lors de son premier sommet historique avec le dirigeant nord-coréen, a affirmé que le président était alors plus concentré «sur la séance photo» avec Kim Jong Un, plutôt que sur les conséquences de cette rencontre en termes de diplomatie.

«Compilation de mensonges»

Donald Trump a vigoureusement rejeté les propos explosifs de son ex-conseiller. «Le livre de John Bolton (...) est une compilation de mensonges et d'histoires inventées, toutes dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour», a tweeté le président américain. «Beaucoup des déclarations ridicules qu'il m'attribue n'ont jamais existé, de la pure fiction. Il essaie juste de prendre sa revanche parce que je l'ai viré, comme le malade qu'il est!»

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is!