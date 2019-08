Donald Trump a annoncé mardi repousser sa rencontre prévue avec la Première ministre danoise car elle ne souhaite pas vendre le Groenland aux Etats-Unis, nouvel épisode d'une saga diplomatique à rebondissements concernant ce territoire danois riche en ressources naturelles.

La visite au Danemark du président américain prévue début septembre a tout simplement «été annulée à ce stade», a précisé à l'AFP un porte-parole de la Maison Blanche, quelques instants après une série de tweets de son locataire.

«Le Danemark est un pays très spécial avec des gens incroyables mais étant donné les commentaires de la Première ministre Mette Frederiksen, selon lesquels elle n'aurait aucun intérêt à discuter de l'achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment», a lancé Donald Trump.

Séquence diplomatique

«La Première ministre a été en mesure de faire l'économie d'argent et d'efforts pour les Etats-Unis et le Danemark en étant si directe. Je la remercie pour cela et ai hâte de reprogrammer à un moment dans le futur» cette rencontre, a poursuivi le milliardaire républicain.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!