Le président américain Donald Trump a ironisé jeudi sur la «colère» de la jeune militante suédoise Greta Thunberg sur le climat, lui conseillant de se «détendre» et d'aller au cinéma. «C'est ridicule», a réagi le locataire de la Maison-Blanche à un tweet la félicitant d'être devenue «personnalité de l'année» du magazine «Time».

«Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un(e) ami(e)!», a-t-il poursuivi. «Détends-toi, Greta, détends-toi!» a conclu le milliardaire républicain qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

Wow, this is unbelievable! I share this great honour with everyone in the #FridaysForFuture movement and climate activists everywhere. #climatestrike https://t.co/2t2JyA6AnM pic.twitter.com/u4JUD4cgCz