Le week-end dernier, Donald Trump a effectué sa 26e visite depuis qu'il est président au golf de Mar-a-Lago, en Floride. Histoire certainement de se changer les idées alors qu'une procédure d'impeachment est en cours contre lui. Pour effectuer un tel séjour, il emmène avec lui une cohorte impressionnante d'officiels de son administration, de personnel de la Maison Blanche, sans oublier ses services de sécurité. Et cela coûte cher.

Quand le président se rend au golf, son cortège ne passe pas inaperçu. Photo AFP

Le HuffPost a fait le calcul: Donald Trump est allé jouer 227 fois au golf depuis qu'il est en fonction, ce qui représenterait, déplacements compris, une facture de 118,3 millions de dollars. C'est beaucoup plus de temps passé sur les greens que Barack Obama qui, au même stade de son mandat, n'était allé jouer «que» 88 fois. Un comble pour Trump qui n'avait eu de cesse à l'époque de critiquer Obama, disant qu'il passait plus de temps à jouer au golf qu'à diriger le pays. D'autant qu'il avait assuré qu'avec lui, cela n'arriverait pas, vu qu'il serait bien trop occupé pour cela.

Ses propres golfs

Si la passion du golf de l'actuel occupant de la Maison Blanche coûte cher au pays, ce n'est pas en raison du prix des green-fees puisqu'il joue principalement sur des parcours... qui lui appartiennent. Mais un déplacement par exemple à Mar-a-Lago est estimé par le HuffPost à 3,4 millions. Une somme qui sert notamment à payer logement et couvert pour toutes les personnes qui l'accompagnent. Et qui donc va en grande partie dans les poches de Trump. Quelle proportion exactement, le journal n'est pas arrivé à le déterminer, la Maison Blanche refusant de lui donner les détails de la facture. Et, contrairement aux précédents présidents, Trump ne dévoile que très rarement l'identité des personnes qui disputent une partie avec lui.

Des détours qui coûtent cher

Même quand il effectue des voyages à l'étranger, Donald Trump insiste souvent pour faire un détour et aller jouer au golf. Selon le HuffPost, l'été dernier, après sa visite en France et en Angleterre, le président était allé jouer au golf en Irlande plutôt que de rentrer à Washington, ce qui avait coûté 3 millions de dollars aux contribuables américains. Le journal a en outre calculé que cette facture totale de 118,3 millions équivalait à 296 fois son salaire annuel de président qui se monte à 400 000 dollars.

Michel Pralong