Le président américain Donald Trump a dévoilé mardi un plan de paix pour le Proche-Orient qui accorde à l'État hébreu nombre de concessions et a été rejeté avec véhémence par les autorités palestiniennes.

Depuis les salons de la Maison Blanche, il a vanté, sur une tonalité résolument optimiste, un projet «gagnant-gagnant» avec une solution réaliste à «deux États». Mais il a surtout donné des gages à son «ami» Benjamin Netanyahu, debout tout sourire à ses côtés, parmi lesquels la reconnaissance de Jérusalem comme «capitale indivisible».

Si le Premier ministre israélien a salué «une journée historique», le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a refusé ces derniers mois les offres de dialogue du tempétueux président, a affirmé que le plan ne passerait pas. «Il est impossible pour n'importe quel enfant, arabe ou palestinien, d'accepter de ne pas avoir Jérusalem» comme capitale d'un État palestinien, a-t-il lancé.

Le Hamas rejette le plan

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux millions d'habitants séparée géographiquement de la Cisjordanie, a aussi rejeté la proposition américaine. Mais affichant son optimisme sur le devenir de ce projet «très détaillé», le locataire de la Maison Blanche a estimé qu'il pouvait permettre de faire «un grand pas vers la paix».

Parmi les nombreux points sensibles de ce plan, figure la reconnaissance de l'annexion par Israël à son territoire des colonies qu'il a implantées en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain. Cette zone est «vitale» pour Israël, a martelé Benjamin Netanyahu, tandis que l'ambassadeur des États-Unis David Friedman affirmait que l'État hébreu pouvait annexer ses colonies «sans attendre».

Un futur État palestinien sur ces tracés serait nettement en-deçà de ce à quoi aspirent les Palestiniens, à savoir la totalité des Territoires occupés depuis 1967 par Israël. Peu après l'allocution présidentielle, l'ONU a d'ailleurs souligné qu'elle s'en tenait aux frontières définies en 1967.

«Dernière chance»

Le futur État palestinien ne verrait le jour que sous plusieurs conditions, dont «le rejet clair du terrorisme», a souligné Donald Trump, qui a ensuite tweeté une carte des deux États envisagés, avec en particulier un tunnel reliant la Cisjordanie à la bande de Gaza.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL