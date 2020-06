Le président américain Donald Trump a nié mercredi avoir été escorté dans un bunker sécurisé en raison des manifestations à l'extérieur de la Maison-Blanche, assurant s'être rendu sur place simplement pour une inspection.

«Fake news»

Selon le «New York Times», Donald Trump a été mis à l'abri vendredi soir par le Secret Service lors d'une manifestation devant sa résidence officielle. «C'était une fausse information», a assuré M. Trump dans l'émission de radio de Brian Kilmeade, animateur de Fox News. «C'était durant la journée», a-t-il affirmé, précisant qu'il s'était rendu sur place «deux ou trois fois» au cours de ces derniers jours, mais à chaque fois pour des «inspections». «Tout un groupe de gens est venu avec moi», a-t-il ajouté.

C'est dans ce bunker sécurisé que le vice-président Dick Cheney avait été évacué après les attentats du 11 septembre 2001.

Le ministre de la Défense contre l'intervention de l'armée

Alors que Donald Trump avait, face aux manifestations menacé de faire appel à l'armée, son ministre de la Défense, Mark Esper, s'est publiquement déclaré mercredi opposé à son déploiement sur le territoire. «Je ne suis pas favorable à décréter l'état d'insurrection» qui permettrait au président américain de déployer des soldats d'active face à des citoyens américains, et non plus des réservistes de la Garde nationale, a déclaré M. Esper au cours d'une conférence de presse. (afp/Le Matin)