Piqué au vif, Donald Trump s'est déchaîné mardi contre l'ambassadeur britannique à Washington, qualifié «d'imbécile prétentieux», alimentant une tempête diplomatique qui occupe désormais une place centrale dans la course à la succession de Theresa May.

Le président américain avait initialement réagi avec retenue à la publication samedi dans la presse de câbles diplomatiques qui auraient dû rester secrets et dans lesquels l'ambassadeur, Kim Darroch, dressait le portrait peu flatteur d'un président erratique à la tête d'une Maison Blanche chaotique.

Mais le milliardaire américain a changé de ton. «L'étrange ambassadeur que le Royaume-Uni a refilé aux Etats-Unis n'est pas une personne qui nous emballe, un type très stupide», a-t-il tweeté, réitérant par ailleurs ses attaques contre la Première ministre britannique au moment où le Royaume-Uni se prépare - dans la douleur - à l'après-Brexit. «J'ai dit à Theresa May comment conclure un accord mais elle a fait à sa façon ridicule -incapable d'y parvenir. Un désastre!».

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...