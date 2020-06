«Couper tous les ponts» avec la Chine est une «option» pour les États-Unis a prévenu jeudi le président américain Donald Trump dans un contexte de tensions entre les deux pays. Il cherchait à tempérer les propos par son représentant au commerce Robert Lighthizer. «Les États-Unis maintiennent bien entendu une option politique, sous plusieurs conditions, de couper tous les ponts avec la Chine», a-t-il fait savoir sur Twitter.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!