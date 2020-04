Donald Trump a horrifié les médecins, lors de son désormais célèbre point de presse quotidien, jeudi à la Maison Blanche.

Au cours de son intervention, le président étasunien a réagi à une étude très préliminaire selon laquelle la chaleur et l’humidité affaibliraient le coronavirus.

Pour faire simple, selon cette ébauche d'étude, la «demi-vie» du Covid-19 (la durée nécessaire pour diviser par deux sa puissance) sur les surfaces et dans l’air est fortement réduite par la chaleur, l’humidité et les UV du soleil.

Cette même étude conclut que l’eau de Javel tue le virus en cinq minutes et l’alcool à 90° en trente secondes.

Il n'en a pas fallu plus pour que le «docteur» Trump imagine un traitement. Devant les médecins présents dans la salle, le président a lâché: «Supposons qu’on frappe le corps avec une grande quantité d’ultraviolets ou juste une lumière très forte. Et ensuite, supposons qu’on amène la lumière à l’intérieur du corps, ce qu’on peut faire à travers la peau ou d’une autre façon…»

Docteur Trump: "Supposons qu'on frappe le corps avec des UV ou une lumière forte (...) et supposons qu'on amène la lumière à l'intérieur du corps à travers la peau (...) Et il y a le désinfectant... est-ce qu'on pourrait faire qqch avec une injection?" #coronavirus #covid19 pic.twitter.com/aoGmtYNIMC — Philippe Berry (@ptiberry) April 24, 2020

Et de poursuivre gaillardement: «Et puis, je vois le désinfectant qui le neutralise en une minute. Est-ce qu’on pourrait faire quelque chose comme ça, avec une injection à l’intérieur ou… presque comme un nettoyage. Car vous voyez, le virus va dans les poumons… Ça serait intéressant de tester ça.»

Assise non loin du président, le docteur Deborah Birx, qui fait partie de la task-force de la Maison Blanche contre le coronavirus, semblait extrêmement perplexe, empruntée et très gênée.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

Nombre de médecins ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux, alertant les citoyens sur le fait que boire de la Javel ou de l’alcool à 90 pour se débarrasser du Covid-19 était des plus dangereux.

A l'issue de ce moment stupéfiant, Donald Trump a tout de même reconnu qu'il n'était pas médecin.



L.S.

Please don't drink bleach or isopropyl alcohol to remove #COVID19 from your saliva.



Please. — Dara Kass, MD (@darakass) April 23, 2020