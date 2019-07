Pour être pertinent, une enquête d’opinion doit proposer des réponses neutres. Or le président américain a lancé un sondage tellement malhonnête qu’il en devient hilarant. Présenté comme le sondage «officiel de Trump contre les démocrates» en vue des élections de 2020, il contient dix questions.

Exemples? Qui est le plus transparent avec le peuple américain? Deux choix possibles: le président Trump. Ou «un démocrate menteur»… Ou: qui pensez-vous être le meilleur pour les États-Unis? Le président Trump ou un «démocrate doté d’un faible Q.I.».

Vous préférez Trump ou des meurtres?

Toutes les réponses proposées sont du même acabit. Qui combattra pour vous tous les jours? À choix: le président Trump ou «un démocrate tout mou». Ou qui placera toujours les États-Unis en premier? Le président Trump ou «un démocrate corrompu».

Une dernière pour la route? «Qui préférez-vous pour corriger les politiques d’immigration brisées de notre nation?» Le président Trump ou «un démocrate qui adore le MS-13». Le MS-13 étant un immense gang d’origine salvadorienne particulièrement meurtrier aux États-Unis.

Méfiance tout de même

L’air de rien, ce sondage instille l’idée que Trump rime et doit continuer à rimer avec «président». Et qu’un démocrate est par définition véreux, débile, irresponsable, anémique ou un peu tout ça à la fois. Reste que les ficelles sont tellement grossières qu’on peut estimer que presque personne ne peut prendre cet ovni au premier degré. Donc reconnaissons que c’est drôle.

Mais méfiance tout de même. Le HuffingtonPost note par exemple qu’il faudra être attentif. Car Trump pourrait avoir le culot de présenter les résultats de ce sondage comme crédibles lors de sa campagne pour sa réélection en 2020.

Site spécialisé dans la traque des canulars, Snopes.com note que ce questionnaire est bel et bien sur le site officiel de campagne du président américain, donaldjtrump.com. Et soulève un point intéressant. Pour soumettre ses réponses, il faut donner son nom, prénom, son lieu de résidence et une adresse mail. En clair, ce sondage surréaliste sert peut-être avant tout à collecter des données. Ceux qui les laisseront prennent donc le risque d’être harcelés par les équipes de Trump.