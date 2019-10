Jeudi, un certain Danny Keetz a publié un tweet où l'on voit le visage crispé de l'interprète italienne à la Maison Blanche. Si elle tire une tête pareille, c'est qu'elle vient d'entendre deux grosses bourdes du président américain Donald Trump, qui aurait dit «président Mozzarella» au président italien, à la place de «président Mattarella». Ensuite il aurait dit que les Etats-Unis et l’Italie sont des alliés depuis la Rome antique.

L'interprète italienne semble atterrée par les propos de Donald Trump.

Ce tweet est aussitôt devenu viral, suscitant des avalanches de commentaires et de moqueries, tant il paraissait vraisembable que le président, coutumier du fait, ait pu avoir la langue qui a fourché. Et bien, non, c'était une blague.

Deux fois Mattarella

Donald Trump a bien donné une conférence de presse à la Maison Blanche, en présence de Sergio Mattarella avec l'interprète qui travaille pour l'ambassade d'Italie à Washington. Il a rapidement été démontré qu'il n'avait rien dit de tel. Selon «Libération», à aucun moment il n'a utilisé le mot «mozzarella» dans la vidéo de la conférence de presse: «Lors du discours que les deux présidents ont prononcé avant la conférence, Trump ne mentionne par ailleurs que deux fois le nom de son homologue, et l’appelle bien Mattarella».

Des captures d'écran qui n'ont rien à voir

«Libération» a également retrouvé les deux passages, où l’interprète se montrerait catastrophée par les propos du président américain. Lors de la première capture d'écran, à gauche, Donald Trump ne dit rien et l’interprète se tourne vers une journaliste. Au moment de la deuxième capture, à droite, Donald Trump évoque la Russie et Daesh.

Un «héritage»

Sur les liens ancestraux entre l'Etats-Unis et l'Italie, Donald Trump a évoqué «un héritage» commun: «Les Etats-Unis et l’Italie sont liés par un héritage culturel et politique partagé qui remonte à des milliers d’années et à la Rome antique». Pas de quoi rigoler en effet, tous les deux ont bâti des empires. On sait ce qu'il est advenu du premier.

E. F.