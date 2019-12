Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que l'Iran paierait «le prix fort» après la prise d'assaut de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad par des milliers d'Irakiens pro-Iran.

«L'Iran sera tenu pleinement responsable des vies perdues ou les dégâts occasionnés dans nos installations», a tweeté le président américain qui a remerciés les dirigeants irakiens pour leur «réponse rapide».

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request....