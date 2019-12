Le président Donald Trump s'est montré optimiste lundi sur l'imminence d'un accord sur les aménagements à apporter au nouveau texte régissant l'immense marché de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Cela permettrait sa ratification un an après sa signature.

«Cela se passe très bien sur l'AEUMC, les syndicats et d'autres me disent que ça se présente bien», a déclaré Donald Trump qui était interrogé sur l'état des discussions pour amender l'Accord Etats-Unis, Mexique, Canada. «On me dit que ça se passe bien et que d'importants progrès ont été faits ces dernières 48 heures», a ajouté le président américain.

L'AEUMC, qui modernise le traité de l'Aléna vieux de 25 ans et qui a intimement lié les trois économies entre elles, a été signé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique fin novembre 2018, mais seul le parlement mexicain l'a pour le moment ratifié.

Très vite, les démocrates américains qui ont la majorité à la Chambre des représentants, avaient exigé des amendements et le principal négociateur américain a depuis de longs mois repris langue avec son homologue mexicain pour tenter de trouver les termes d'un amendement à l'accord qui satisfasse en particulier les syndicats américains.

Proche d'une conclusion

Les choses semblent désormais proches de leur conclusion. Le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard et le principal négociateur commercial du pays, Jesus Seade, doivent donner une conférence de presse dans les heures qui viennent.

Interrogé à Ottawa, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien a lancé: «Nous travaillons très dur et nous avons bon espoir d'arriver à une ratification bientôt.» Les Canadiens sont prêts mais ont toujours dit attendre que Washington ratifie le texte avant de le faire eux-mêmes.

«Un accord final pourrait être conclu dans les 24 heures, selon plusieurs sources, ouvrant la voie à la ratification», affirme pour sa part la chaîne financière Fox Business citant plusieurs sources anonymes.

Selon la chaîne CNBC, la Maison Blanche et l'opposition démocrate sont «proches d'un accord de principe» et un vote de ratification du texte pourrait avoir lieu au Congrès le 18 décembre, si le texte est présenté d'ici le 15 décembre.

«J'espère qu'ils (les démocrates) vont le mettre au vote. S'ils le mettent au vote, ça va passer», a pronostiqué le président. «Nous continuons à examiner la proposition. Pas d'accord à annoncer pour le moment», avait toutefois indiqué un haut-conseiller démocrate américain, avant les déclarations du président.

Aléna vilipendé

Donald Trump avait dénoncé l'Aléna peu après son arrivée à la Maison Blanche, après l'avoir vilipendé pendant toute sa campagne présidentielle.

Il accusait l'accord de nuire aux Etats-Unis et d'être à l'origine de la destruction de milliers d'emplois en particulier dans le secteur manufacturier, en incitant les entreprises américaines à s'installer au Mexique où la main-d'oeuvre est moins chère.

Aux Etats-Unis, les démocrates qui détiennent la majorité à la Chambre basse du parlement ont bloqué la ratification, sous l'impulsion des syndicats. Ils craignaient que rien ne permette de vérifier l'application du texte, et en particulier la hausse des salaires horaires des travailleurs mexicains du secteur automobile. Cette hausse doit permettre d'atténuer la concurrence entre les travailleurs des trois pays.

Concession mexicaine

Selon Fox Business, les Mexicains ont accepté que l'application de l'accord soit supervisée par «une partie neutre», après s'être longtemps fermement opposé à cette idée.

L'AEUMC prévoit en outre pour le secteur automobile un changement important des règles dites d'origine, incitant à se fournir bien davantage en matériaux et composants de fabrication américaine. Il inclut en outre une clause forçant le Mexique à augmenter les salariés du secteur.

Dimanche, le Mexique a indiqué vouloir amender les termes du nouvel accord concernant l'acier et l'aluminium. La disposition concernant l'acier mettrait le Mexique «dans une situation très désavantageuse», avait affirmé le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, durant une réunion avec des sénateurs.

Les termes de l'AEUMC imposent à Mexico de s'approvisionner en acier - nécessaire à son industrie automobile - à 70% en Amérique du Nord. Or, Mexico se fournit également beaucoup au Brésil, au Japon et en Allemagne.

Le Mexique réclamera lors de la prochaine réunion des négociateurs du nouveau traité que l'application de la mesure ne soit pas immédiate mais repoussé à «plus de cinq ans» après son entrée en vigueur, a souligné Marcelo Ebrard. (ats/nxp)