Le président américain Donald Trump s'en est pris vendredi soir sur Twitter à la Banque mondiale, reprochant à l'institution financière internationale de prêter de l'argent à la Chine. «La Chine a plein d'argent et, quand elle n'en a pas, elle le crée», a-t-il lancé.

«Pourquoi la Banque mondiale prête-t-elle de l'argent à la Chine? Comment cela peut-il être possible? [...] stop!», s'est indigné le président américain. «Les prêts de la Banque mondiale à la Chine ont baissé fortement et vont continuer à se réduire comme cela a été convenu avec tous nos actionnaires, y compris les Etats-Unis», a expliqué la Banque mondiale dans un communiqué réagissant au tweet présidentiel. «Nous éliminons les prêts au fur et à mesure que les pays deviennent plus riches», ajoute le bref communiqué.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!