Lundi, au cours d'une intervention depuis le bureau ovale de la Maison Blanche, ceci pendant la signature d'un décret imposant des sanctions contre l'Iran, Donald Trump entendait envoyer un signal fort. Sauf que le président étasunien a commis une légère erreur, lors de son petit discours.

«Les actifs de l’ayatollah Khomeini et de son équipe ne seront pas épargnés par les sanctions», a-t-il déclaré pendant la signature du décret. Pas de bol, en effet, puisque Trump a confondu le Guide suprême de l’Iran (de 1979 jusqu’à sa mort) avec son successeur et actuel guide suprême iranien, dont le nom est Ali Khamenei.

On accordera au locataire de la Maison Blanche que les deux noms se ressemblent un peu...

President Trump has just signed an executive order to deny Iran's Supreme Leader and his associates access to key financial resources and support. pic.twitter.com/14qE9iUe61