Un juge suspendu six mois pour avoir critiqué Trump

Un juge américain a été sanctionné par une suspension sans solde d'une durée de six mois pour avoir critiqué Donald Trump dans son tribunal et sur les réseaux sociaux, selon une décision de la Cour suprême de l'Utah consultée vendredi par l'AFP. Selon ce document, le juge Michael Kwan, en poste depuis plus de 20 ans, avait commencé à publier, via ses comptes Facebook et LinkedIn, des commentaires désobligeants sur Donald Trump en 2016 alors que ce dernier n'était encore que candidat à l'élection présidentielle. Il avait persisté après la victoire de M. Trump, le taxant par exemple «d'incapacité à gouverner et d'incompétence politique» le jour même de son investiture à la Maison Blanche, le 20 janvier 2017.