Un séisme de magnitude 7,2 s'est produit mercredi matin au large des îles Kouriles, dans l'Extrême-Orient russe, et des évacuations ont eu lieu en raison du risque d'un tsunami, ont indiqué les autorités régionales. L'épicentre du séisme était situé à une profondeur de 250 km au sud-ouest de la ville de Severo-Kourilsk, sur l'île de Paramushir (Kouriles du Nord). «Des secousses ont été ressenties à Severo-Kourilsk», ont précisé les autorités régionales dans un communiqué.

Des habitants ont été évacués vers une zone de sécurité située sur une colline en raison d'une menace d'un tsunami, selon la même source. «La sécurité des gens, c'est le plus important pour nous», a assuré de son côté le gouverneur de la région de Sakhaline, Valéri Limarenko, en appelant à faire en sorte «qu'aucune personne ne reste dans la zone susceptible d'être affectée par les vagues».

Selon l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence, une première vague de 50 centimètres de haut s'est abattue sur la ville de Severo-Kourilsk à 04H15 GMT. «Selon de premières informations, aucune victime ni de dégâts» n'ont été enregistrés, a-t-elle souligné dans un communiqué. Selon l'Institut de géophysique américain (USGS), la magnitude du séisme s'est établie à 7,5.

BREAKING: 7.5 magnitude #earthquake strikes off eastern Russia. #Tsunami Watch is in place for #Hawaii

