Au moins quatre personnes sont mortes aux Philippines à cause du passage du puissant typhon Kammuri qui a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international de Manille, a-t-on appris mercredi de source officielle.

La tempête tropicale, qui avait touché terre lundi soir dans le sud-est de Luçon, principale île de l'archipel, a frappé mardi les régions au sud de la capitale Manille, obligeant quelque 600'000 personnes à quitter leur domicile, selon des responsables de la défense civile.

Trois personnes sont mortes sur les îles de Mindoro et de Marinduque en raison de chutes d'arbres et d'objets divers et une quatrième s'est noyée sur l'île de Leyte, ont indiqué la police et les autorités.

Anticipation efficace

«Nous espérons qu'il s'agira des derniers (morts)», a déclaré à l'AFP Mark Timbal, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes. Il a souligné que l'impact du typhon aurait pu être pire s'il n'y avait pas eu les préparatifs réalisés par les pouvoirs publics dans diverses provinces et communautés locales.

Avant même que la tempête n'arrive, un homme de 33 ans avait été électrocuté lundi alors qu'il tentait de sécuriser un toit. Durant le passage du typhon, quatre autres personnes se sont noyées dans la région de Bicol, mais la police n'a pu déterminer si ces morts y étaient liées.

«Nous avons observé une amélioration dans l'attitude des gens qui sont maintenant davantage prêts à participer aux procédures d'évacuation», a ajouté M. Timbal, évoquant le rôle des réseaux sociaux et les inquiétudes nées des séismes meurtriers qui ont récemment frappé le pays.

Quelque 500 vols affectés

«Les évacuations préventives ont été un facteur clé», a observé Sher Saises, responsable de la défense civile à Tacloban (centre), la ville la plus meurtrie aux Phiilippines par le terrible typhon Haiyan qui avait fait plus de 7360 morts et disparus le 8 novembre 2013, avec des rafales mesurées à 305 km/h.

L'aéroport de Manille a fermé par précaution durant 12 heures mardi, ce qui a affecté quelque 500 vols. La capitale accueillait les Jeux d'Asie du Sud-Est dont certaines épreuves ont dû être reprogrammées.

En moyenne, une vingtaine de typhons et tempêtes tropicales balaient chaque année les Philippines, faisant des centaines de mort et contribuant à maintenir des millions de personnes dans la pauvreté. (afp/nxp)