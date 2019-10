La Maison Blanche a durci mardi la confrontation avec les démocrates du Congrès. Elle a empêché l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne de témoigner pour leur enquête en vue d'une procédure explosive de destitution contre Donald Trump.

Le président a justifié cette décision en qualifiant les auditions organisées par l'opposition au Congrès sur l'affaire ukrainienne de «tribunal bidon». «J'adorerais envoyer l'ambassadeur (Gordon) Sondland, un homme très bien et un grand Américain, témoigner, mais malheureusement il témoignerait devant un tribunal bidon totalement partial», a-t-il tweeté.

....to see. Importantly, Ambassador Sondland’s tweet, which few report, stated, “I believe you are incorrect about President Trump’s intentions. The President has been crystal clear: no quid pro quo’s of any kind.” That says it ALL!