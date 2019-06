L'ancien leader de l'ETA, Josu Ternera, qui venait d'obtenir mercredi sa remise en liberté par la justice française, a été arrêté dans la soirée en exécution d'une demande d'extradition adressée à la France par la justice espagnole, a appris l'AFP de sources judiciaires.

Josu Ternera, détenu à la prison de la Santé à Paris après son arrestation mi-mai en France après plus de 16 ans de cavale, a été «placé en rétention judiciaire par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)» sur instruction du parquet général de Paris, «suite aux pièces qui lui ont été communiquées aux fins de remises aux autorités espagnoles».

Attentat contre une caserne

M. Ternera est notamment recherché pour son rôle présumé dans un attentat commis en 1987 contre une caserne de la garde civile à Saragosse, dans le nord de l'Espagne, qui avait fait 11 morts, dont cinq enfants.

Dans cette affaire, la justice espagnole a demandé récemment à la France de lui remettre l'indépendantiste. Il est également recherché pour son implication présumée dans l'assassinat, en 1980, d'un cadre du groupe Michelin en Espagne, selon des médias hispaniques.

Présents à l'audience, le fils et la fille de Josu Ternera, Egoitz et Irati Urrutikoetxea, ont plongé dans les bras l'un de l'autre en apprenant la remise en liberté de leur père. Cette décision «ouvre de nouvelles perspectives sur la voie de la réconciliation», a assuré Egoitz.

Condamné pour «association de malfaiteurs terroriste»

La cour a par ailleurs reporté sine die l'étude du recours formé par M. Ternera contre sa condamnation à sept ans de prison, prononcée le 1er décembre 2010 en France en son absence, pour «association de malfaiteurs terroriste».

L'indépendantiste basque conteste également une autre condamnation, à huit ans de prison, pour «participation à une association de malfaiteurs terroriste», le 1er mai 2017 par le tribunal correctionnel de Paris. Cette peine lui avait également été infligée alors qu'il était en fuite. Ce même tribunal doit se prononcer sur ce recours le 28 juin. Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, de son vrai nom, a été à partir de la fin des années 70 le chef de l'appareil politique de l'ETA.

«Abuelo» de l'organisation

«Ternera, c'était l''abuelo' (grand-père) de l'organisation (...) respecté pour sa trajectoire», selon Gorka Landaburu, directeur du magazine Cambio16 et rescapé d'un attentat de l'ETA.

«Il a pris rapidement le pouvoir à la fin des années 1970 et a été un des chefs d'ETA au moment des attentats les plus meurtriers dans les années 1980», ajoute-t-il. Il est alors considéré comme l'instigateur de la stratégie d'attentats à la voiture piégée. Et celui qui a mis sur pied le commando «itinérant» d'ETA, formé de militants français, le plus meurtrier de l'organisation.

Il avait été interpellé une première fois en France en 1989, à Bayonne (Pays basque français), une grenade à la main et muni de faux papiers, puis condamné à 10 ans de prison et expulsé vers l'Espagne après sa remise en liberté en 1996.

Il s'était alors petit à petit fait le promoteur de négociations de paix avec l'État espagnol, avant d'être écarté de la direction du groupe en 2006. Elu en 1998 au Parlement autonome basque espagnol, il avait été désigné en 1999 comme l'un des trois négociateurs de l'ETA dans le processus de paix finalement avorté. L'indépendantiste s'était évanoui dans la nature en 2002.

Fondée en 1959, l'ETA a tué au moins 853 personnes durant quatre décennies de violence pour l'indépendance du Pays Basque, avant de décréter un cessez-le-feu en 2011. C'est Josu Ternera qui, le 3 mai 2018, avait annoncé sa dissolution. (afp/nxp)