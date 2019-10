Le président russe Vladimir Poutine a décerné l'Ordre du courage, l'une des plus hautes distinctions du pays, à un astronaute américain. Celui-ci avait survécu il y a un an au décollage raté d'une fusée Soyouz.

Selon un décret présidentiel publié mardi, l'Américain Nick Hague, 44 ans, est récompensé pour «son courage et son haut degré de professionnalisme» dans des conditions périlleuses lors du lancement au cosmodrome russe de Baïkonour, situé au Kazakhstan.

Le 11 octobre 2018, la fusée «Soyouz» dans laquelle avaient pris place Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine s'était désagrégée quelques minutes après son décollage pour la Station spatiale internationale (ISS), un accident inédit pour le programme spatial russe depuis la fin de l'URSS.

Après avoir été éjectés avec succès par le système de sauvetage automatique, les deux hommes s'en étaient été sortis indemnes malgré la très forte pression subie. «C'était un vol rapide», avait commenté Alexeï Ovtchinine, laconique, quelques instants après le début de l'incident. Selon la Nasa, «la défaillance du lanceur» s'est produite au bout de 119 secondes de voyage, alors que la fusée était lancée à plus de 7500 km/h.

Russia has decorated NASA astronaut Nick Hague, who survived an aborted space launch last year, with one of its highest honours, the Order of Couragehttps://t.co/OOOknr5Sjn