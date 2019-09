Les autorités américaines redoutaient un bilan dramatique dans le violent incendie, au large de la Californie, d'un bateau de tourisme où 34 passagers vraisemblablement piégés par les flammes pendant leur sommeil étaient toujours portés disparus lundi après-midi.

BREAKING: 34 people are unaccounted for after a deadly boat fire off the California coast https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/NZqcGbolu3