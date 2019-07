Un café Disney s'est implanté au centre commercial Primark à Birmingham (GB) avec pour thème Mickey. Tout a été réalisé pour rendre hommage à la célèbre souris de Disney avec une entrée et des pancakes de la même forme des oreilles ou encore des décorations au néon.

L'endroit a toutefois dû fermer ses portes momentanément après que deux clients ont photographié une vraie souris en train de se balader entre les tables, rapporte le «Daily Mail».

Disney café in world's biggest Primark closed for deep clean after 'MOUSE sighting' - Birmingham Live https://t.co/RFwP0d0y0H pic.twitter.com/eKYVYfqWIm