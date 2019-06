«Je suis en scooter en manches courtes et j'ai l'impression d'être devant un sèche-cheveux géant : il fait 27° C et il y a des endroits où il fait très très chaud quand je passe, alors que le soleil n'est pas encore sorti!», témoignait ce matin Pierre, un habitant d'Ajaccio sur les ondes de France Info.

La Corse connaît en effet un épisode de chaleur particulièrement aigu depuis quelques jours, constate la radio nationale, qui précise que les températures pourraient grimper jusqu'à 40 degrés vendredi après-midi, soit 10 degrés au-dessus des normales saisonnières.

Les coupables? Le sirocco, vent de sud-est très chaud venu d'Afrique du Nord, et l'effet de foehn, phénomène météorologique provoqué par la rencontre entre de l'air chaud et le relief montagneux.

Ce pic de chaleur sera cependant de courte durée: dès samedi, avec le comblement de la dépression sur les Baléares, les températures retrouveront un niveau plus habituel. (Le Matin)