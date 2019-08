Chute à l'arrière: le peloton de candidats démocrates s'est légèrement éclairci jeudi, l'ancien gouverneur du Colorado, John Hickenlooper a annoncé se retirer de la course à la Maison Blanche.

Vingt-trois candidats sont toujours en lice, espérant décrocher l'investiture démocrate et affronter Donald Trump en novembre 2020. «Je termine aujourd'hui ma campagne pour être président, mais je n'arrêterai jamais de penser que les Etats-Unis ne peuvent avancer que lorsque nous travaillons ensemble», a annoncé John Hickenlooper, via une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Intentions de vote en berne

Le sexagénaire, démocrate modéré, et ancien entrepreneur --il a notamment cofondé une brasserie de bière -- a été maire de Denver (2003-2011), la capitale du Colorado, puis gouverneur de cet Etat de l'Ouest américain durant deux mandats (2011-2019).

Mais le candidat n'a pas réussi à se faire un nom sur la scène nationale après deux débats télévisés en juin et juillet. Il n'a pas dépassé les 1 % d'intentions de vote dans les sondages, et peinait à atteindre les nouveaux seuils requis pour se qualifier pour le prochain débat démocrate, en septembre.

Je compte y réfléchir

«Les gens veulent savoir ce qui m'attend. J'ai entendu tellement d'habitants du Colorado qui veulent que je me présente au Sénat, ils me rappellent combien tant est en jeu pour notre pays et pour notre Etat. Je compte y réfléchir sérieusement», a-t-il toutefois précisé. La primaire démocrate avait déjà perdu l'un de ses prétendants. Eric Swalwell, élu de la Chambre des représentants âgé de 38 ans, avait jeté l'éponge début juillet. A Miami, il avait fait sensation en appelant Joe Biden à «passer le témoin» aux plus jeunes. (afp/nxp)