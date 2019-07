Un milliardaire russe, à la tête d’une grande entreprise de sidérurgie, s’est offert une journée de tournage du célèbre jeu d’aventures Fort Boyard pour fêter ses 50 ans, a révélé «Le Parisien». Durant cette journée un peu folle, pas moins de 3 émissions ont été tournées rien que pour lui et ses amis.

Les joutes ont été filmées entre deux tournages des versions étrangères du jeu. L’homme d’affaires a engagé l’équipe technique et les moyens de réalisation habituels de l’émission, soit plus d’une centaine de personnes, précise le journal.

Durant cette journée un peu particulière, le richissime russe et sa bande ont pu tester une trentaine d’épreuves. L'histoire ne dit pas si le célèbre Père Fouras ou Passe-Muraille, habituels personnages du programme de France 2, ont été sollicités pour l'occasion. On ne connaît pas non plus le coût total de cette journée.

«Le Parisien» explique encore que le milliardaire n'en est pas à son coup d'essai à Fort Boyard. En 2014, il avait déjà invité des cadres de son entreprise à participer à une session de team building dans les murs de la fortification charentaise. (nxp)